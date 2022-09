Arquidiocesano sedia a 35ª OliArqui

Olimpíada escolar envolve 4,5 mil atletas de 30 colégios particulares de São Paulo

Na sexta-feira, 16 de setembro, às 19h, acontece a cerimônia de abertura da 35ª OliArqui, olimpíada organizada pelo Colégio Marista Arquidiocesano.

Considerada uma das maiores e mais importantes competições escolares do Brasil, o evento reunirá aproximadamente 4,5 mil atletas de 30 colégios particulares de São Paulo. Os jogos acontecem até 08 de outubro e marcam o retorno da competição esportiva, que teve sua última realização em 2019, devido às medidas sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19.

O objetivo da OliArqui é despertar e estimular o gosto pela prática desportiva, por meio da competição educativa, além de incentivar o respeito às regras, aos árbitros e aos demais alunos-atletas, e fundamentalmente, promover entre os colégios participantes um intercâmbio social e desportivo.

Os jogos englobam esportes coletivos como basquete, handebol, futsal e vôlei, além de atividades individuais, como judô, natação e ginástica artística.

Estão contemplados alunos-atletas de 8 a 18 anos que serão divididos por faixa etária e por categorias. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h e aos sábados das 8h às 19h.

“Alinhadas às competências do século XXI, como criatividade, resolução de problemas complexos, solidariedade, entre outras, a OliArqui, por meio de práticas esportivas, propicia o protagonismo juvenil, conforme proposto na Base Nacional Comum Curricular e, deste modo, integra educadores e educandos”, destaca o coordenador do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Arquidiocesano, Ricardo Correa.

Serviço:

35ª OliArqui

Cerimônia de abertura: 16 de setembro de 2022, às 19h

Data: de 16 de setembro a 08 de outubro de 2022

Local: Poliesportivo – Colégio Marista Arquidiocesano

Endereço: Rua Domingos de Morais, nº2565, Vila Mariana, São Paulo (SP)

Entrada gratuita