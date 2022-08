Arquidiocesano realiza simulado para o ENEM

O exame é uma das principais portas de entrada nas universidades brasileiras, sejam elas públicas ou particulares

O Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano realiza o Simulado ENEM presencial. As provas são corrigidas pela mesma metodologia utilizada para a correção oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Além das provas objetivas das quatro áreas do conhecimento, também é aplicada uma redação, corrigida a partir da matriz oficial do exame.

“A participação séria e comprometida dos estudantes e o incentivo das famílias são de fundamental importância, pois trata-se de uma boa oportunidade para verificação de aprendizado e ferramenta oportuna para direcionamento de estudos rumo à universidade”, afirma o coordenador do Ensino Médio do Arquidiocesano, Patrick Oliveira de Lima.

O ENEM é uma prova dividida em quatro áreas do conhecimento (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática), além da Redação. Atualmente, possibilita aos estudantes ingressarem, tanto no Brasil quanto no exterior, em mais de 120 instituições públicas de ensino superior, além de várias universidades privadas. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.