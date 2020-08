Arquidiocesano realiza primeiro simulado virtual para o Enem

As aulas, ao vivo, estão ocorrendo em ambiente virtual, durante o período de distanciamento social

O Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na Zona Sul de São Paulo (SP), foi o primeiro da capital paulista a realizar um simulado do Enem Digital. Além disso, em parceria com um cursinho preparatório para vestibulares, foram promovidos simulados para alguns do principais vestibulares das universidades públicas do Estado, como FUVEST, UNICAMP, VUNESP e particulares como FGV e INSPER. Em meio ao distanciamento social, atualmente as aulas, ao vivo, estão ocorrendo em ambiente virtual.

As provas do Enem 2020 devem ser aplicadas em janeiro e fevereiro do próximo ano, segundo anunciou o Ministério da Educação (MEC) no início de julho.

De acordo com o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Dionei Andreatta, a tecnologia deve ser usada de forma estratégica, pensando no futuro dos estudantes. “A preparação para a prova não está relacionada somente aos conteúdos que serão avaliados, mas também à consciência que os estudantes terão sobre os obstáculos que virão no futuro” afirma.