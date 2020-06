Arquidiocesano realiza festival on-line para celebrar vida e obra de seu fundador

Atividades ocorrerão em plataformas virtuais e envolverão mais de 3 mil alunos, professores e colaboradores no ambiente virtual

O Colégio Marista Arquidiocesano, localizado em São Paulo (SP), realiza de 10 a 30 de junho, o Festival Champagnat, que celebra anualmente a vida e obra de seu fundador, São Marcelino Champagnat, por meio de atividades pedagógicas, esportivas, culturais e solidárias. Contudo, é a primeira vez na história da escola centenária que o tradicional evento ocorrerá utilizando o ambiente on-line, atendendo aos protocolos de saúde para o combate ao novo coronavírus.

O Festival Champagnat contempla alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio visando preconizar os valores Maristas – acolhida, presença, espírito de família, espiritualidade, simplicidade e solidariedade. São mais de 3 mil alunos, docentes e colaboradores envolvidos virtualmente na celebração.

A temática central que conduz a festividade tem como base o tema da Campanha da Fraternidade de 2020, que diz respeito a Fraternidade e Vida: dom e compromisso e tem como lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.

“Todos os estudantes são convidados, por meio das mais diversas atividades, a refletirem sobre questões referentes ao cuidado e compromisso com a vida, especialmente no contexto atual de pandemia, propondo alternativas coletivas e sustentáveis para o exercício da fraternidade, da justiça e da solidariedade”, diz o coordenador da Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano, Osmar Resende.

De acordo com o Diretor Geral do Arquidiocesano, Carlos Walter Dorlass, as festividades serão diferentes este ano mas, mesmo diante da pandemia, o Colégio não deixará de levar alegria, cultura e solidariedade para a comunidade. “Todas as atividades que irão ocorrer serão desenvolvidas na perspectiva da solidariedade e do respeito mútuo”, enfatiza.