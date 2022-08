Arquidiocesano: Quais são as principais carreiras para investir?

Revolução tecnológica está definindo a formação dos profissionais e do mercado nos próximos anos

Para quem está no final do Ensino Médio, provavelmente há muitas dúvidas sobre qual profissão escolher. E não é para menos, já que os empregos tradicionais podem sofrer mudanças drásticas em um curto período de tempo. Mas todas elas têm algo em comum: a revolução tecnológica que está em curso.

E quais são as profissões do futuro? A lista é grande e bem diversificada, pois mesmo para as carreiras que vão continuar existindo, há transformações inevitáveis.

Para o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Patrick Oliveira de Lima, independentemente da profissão escolhida, desenvolver as habilidades socioemocionais é um requisito essencial.

“É importante ficar de olho nas mudanças e saber quais serão as profissões mais procuradas. Mas também é fundamental, além de saber como se preparar para ser um bom profissional no mercado de trabalho do futuro, não perder de vista a sociedade que cada um deseja ajudar a construir”, explica o professor.

Para Patrick, a lógica do mercado de trabalho estará sempre alinhada à medida que a ciência inova, a tecnologia se desenvolve e novas demandas surgem no mundo.

Veja sete carreiras que estão em alta e são consideradas “do futuro”:

1. Desenvolvedores de software

São, e serão por muito tempo, profissionais valorizados no mercado. Eles fazem parte do grupo que cria novos sistemas para automatizar processos.

2. Especialistas em Experiência do Usuário/Cliente

A função desse profissional é cuidar de todos os fatores relativos à interação do usuário com um produto, serviço ou sistema.

3. Coaching de atividade física

A demanda por pessoas que querem se exercitar com frequência continua aumentando e com isso a busca por ajuda especializada tende a aumentar.

4. Analista de Big Data

Esse profissional analisa todos os dados provenientes de um sistema ou que circulam online. Eles usam a ciência de dados para mostrar às empresas o que influenciará seus negócios agora e no futuro.

5. Desenvolvedor de wearables

Os wearables são óculos, lentes, relógios e outros dispositivos com algum tipo de tecnologia que facilita a vida das pessoas. Os profissionais que podem desenvolver esses dispositivos terão grande demanda nos próximos anos.

6. Gerente de inovação

Esse profissional será responsável por repensar as estratégias de uma empresa, seja em seu core business ou em alguma área específica, a fim de aprimorar seu modelo de negócios.

7. Profissional de marketing digital

Apesar de ser uma profissão “antiga”, esse profissional ganhou muito espaço no mundo online, o que o levou a se especializar nessa carreira com foco na internet.