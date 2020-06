Arquidiocesano promove show de talentos on-line entre estudantes

Diversas expressões artísticas, como canto, dança e poesia, serão avaliadas por um júri formado por docentes

Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano estão participando de um show de talentos virtual. Em meio ao isolamento social, atualmente as atividades estão ocorrendo em ambiente on-line. A atividade faz parte do Festival Champagnat, que celebra anualmente a vida e obra de seu fundador, São Marcelino Champagnat, por meio de atividades pedagógicas, esportivas, culturais e solidárias, e acontece até 30 de junho.

Cada turma está produzindo vídeos, como se estivessem apresentando uma “live”, de 25 a 30 minutos. A performance deve apresentar os talentos dos estudantes, como cantar, dançar, tocar um instrumento (piano, gaita, violão, violoncelo, etc.), recitar uma poesia, interpretar um texto literário, fazer embaixadinhas, apresentar um stand up comedy, entre outras atividades, realizadas de acordo com suas habilidades individuais.

Já que estão em casa, os alunos também podem aproveitar os talentos dos familiares para compor as apresentações.

As mais diversas expressões artísticas serão analisadas e julgadas por um júri técnico artístico, composto por três profissionais do Colégio que levarão em consideração: coerência, performance, originalidade, criatividade e edição. Os vídeos serão apresentados na página oficial do Colégio Marista Arquidiocesano no YouTube (Arquidiocesano SP).

De acordo com o coordenador da Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano, Osmar Resende, as diversas atividades desenvolvidas, além de propagar a identidade e missão institucional, trazem possibilidades de criar espaços de aprendizagens significativas para a produção de cultura. “Para tanto, todos os educadores são presença ativa na vida dos estudantes, colocando-se em atitude sensível e acolhedora, intervindo significativamente no processo de construção de conhecimento pela criança”, explica.