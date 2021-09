Arquidiocesano promove campanha de arrecadação de brinquedos

Doações acontecem até 01 de outubro; brinquedos serão entregues para famílias atendidas pelas Maristas Escolas Sociais

O Colégio Marista Arquidiocesano por meio do seu Núcleo Pastoral, promove até dia 01 de outubro, uma campanha de arrecadação de brinquedos novos e em bom estado. As doações serão encaminhadas para as Maristas Escolas Sociais da capital paulista que irão repassar para famílias em situação de vulnerabilidade social. As entregas dos brinquedos para as instituições irão ocorrer de 04 a 08 de outubro.

Os pontos de coleta serão por meio de drive-thru (na Rua Domingos de Morais, nº 2565, na Vila Mariana) e em caixas devidamente colocadas em pontos estratégicos do colégio.

De acordo com o coordenador do Núcleo Pastoral do Arquidiocesano, Osmar Resende, o objetivo da ação é sensibilizar toda a comunidade educativa sobre a importância de praticar a generosidade, oferecendo brinquedos para as famílias que precisam.

Osmar explica que é pelo brincar que a criança tem oportunidade de entender o mundo e aprender sobre si mesma e sobre os outros. “Quando oportunizado as crianças o brincar elas desenvolvem, entre tantas coisas, a criatividade, a pesquisa e as articulações para melhor vivem em comunidade”, afirma.