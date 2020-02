Arquidiocesano promove ação para construir uma internet mais segura

Atividade “Arqui Seguro no Dia da Internet Segura” reuniu alunos e colaboradores

Para marcar o Dia da Internet Segura (11 de fevereiro), o Marista Arquidiocesano, promoveu uma ação envolvendo os estudantes do Ensino Fundamental a partir do 4º ano até o Ensino Médio com o objetivo de construir uma internet mais protegida.

A ação sensibilizou as pessoas sobre a importância de tornar o ambiente virtual mais saudável para essa e para as próximas gerações.

Os alunos se reuniram no intervalo da manhã – das 9h30 às 10h45 (divididos por períodos) – no Ginásio Poliesportivo, onde receberam orientações sobre como construir uma internet mais segura e positiva.

Foram distribuídos adesivos com a mensagem “Arqui Seguro no Dia da Internet Segura”, folhetos com dicas, exibidos vídeos em TVs espalhadas pelo Colégio, além de cartazes com divulgação sobre o assunto. Durante a ação, os estudantes também puderam responder a quizzes sobre segurança na internet.

“É um momento de reflexão dos estudantes, para que se tornem multiplicadores de uma internet positiva. Este tipo de atividade é a chave para fazermos da web um lugar saudável para todos”, esclareceu a Coordenadora de Tecnologia Educacional do Colégio Marista Arquidiocesano, Cleusa de Paula Diniz.