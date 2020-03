Arquidiocesano arrecada meia tonelada de alimentos para moradores da Baixada Santista

Doações foram entregues em Santos

O Colégio Marista Arquidiocesano, por meio da iniciativa de seu Núcleo de Pastoral, arrecadou aproximadamente 500 kg de alimentos como leite em pó, feijão, arroz, óleo de soja, açúcar e também sabão em pó. Os donativos foram destinados aos moradores da Baixada Santista atingidos pelos deslizamentos ocorridos no temporal que atingiu a região no início do mês.

Alunos, colaboradores e pais se uniram para conseguir os mantimentos e a entrega foi feita na terça-feira, 10 de março, no Centro Social Marista Lar Feliz, que atende gratuitamente 130 crianças de 0 a 5 anos no bairro Vila Nova, em Santos (SP).

“Dentro da perspectiva da Campanha da Fraternidade 2020, que tem como missão conscientizar para o sentido da vida como dom e compromisso e que se traduz em relações de cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade e na sociedade, reunimos nossos esforços para trazer amparo às famílias atingidas pelas chuvas”, esclarece o Coordenador do Núcleo de Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano, Osmar Resende.