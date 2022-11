Arquidiocesano abre sua premiada iluminação de Natal para visitação

São mais de 35 anos fazendo parte do roteiro do Natal paulistano

No dia 06 de dezembro (terça-feira), às 20h, o Colégio Marista Arquidiocesano, responsável por uma das iluminações de Natal mais tradicionais da capital paulista, inicia a visitação do público ao presépio mecanizado que representa a Sagrada Família.

Em 2022, a decoração de Natal contempla mais de 150 mil lâmpadas de led, que são renovadas todo ano.

Além do presépio, o Colégio Marista Arquidiocesano enfeita a sua fachada neoclássica com cascatas iluminadas, estrelas e adornos. Destaque para os enfeites feitos de ferro e iluminação em led confeccionados internamente no colégio.

A exibição acontece na entrada principal do colégio, localizado na Rua Domingos de Morais, nº 2565, na Vila Mariana. A atividade será aberta ao público, seguindo os protocolos de segurança e de saúde, além de ser gratuita.

A visitação acontece até 07 de janeiro de 2023. O horário da iluminação e visitação será das 20h até às 22h. Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá somente iluminação.

“Como fazemos todos os anos, reciclamos materiais para a produção das guirlandas, arcos, além dos enfeites em ferro iluminados, uma novidade para este Natal, com fitas de led”, afirma o gerente do Colégio Marista Arquidiocesano, Marcus Vinicius de Souza.

Serviço:

Visita (gratuita) da celebração do Natal do Colégio Marista Arquidiocesano

Local: Rua Domingos de Morais, nº2565, Vila Mariana, São Paulo (SP)

Período de visitação: de 06 de dezembro de 2022 a 07 de janeiro de 2023

Horário de visitação: das 20h até as 22h

Importante: nos dias 24 e 31 de dezembro haverá somente a iluminação da fachada