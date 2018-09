Arquicultura incentiva a participação dos alunos no concurso de redação da Controladoria-Geral da União

O 10º concurso de Desenho e Redação é promovido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Com o tema “Ser honesto é legal! ”, a iniciativa visa despertar nos estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à convivência cidadã, por meio do incentivo à reflexão e ao debate nos ambientes educacionais.

Há duas formas de participação, a primeira com recorte para o 1° ao 5° ano do Fundamental que contempla desenho e a segunda com recorte para o Fundamental II e para o Médio que contempla redação.

As escolas devem escolher os melhores textos e desenhos e podem enviar apenas um trabalho por série. A equipe do Arquicultura recebeu muitos trabalhos e foram selecionados:

– Paulo Roberto Serraglio Neto – 5G,

– Michelle Jancar Jomaa, 6° G;

– Matheus Miller Menta, 7° D;

– Arthur Santos Oliveira, 8° G;

– Athos Spissirits de Amorim, 9° C;

– Letícia Yumi Morikawa, do 2ª A;

Os trabalhos desses alunos já foram enviados para a CGU. Agora, vamos torcer para que nossos alunos tenham um ótimo desempenho. Parabéns aos alunos que foram selecionados e a todos aqueles que participaram desse importante evento cultural promovido pelo Aquicultura.

“É de extrema importância estimular os alunos a participarem do Concurso de Redação da CGU. O tema desse ano está em sinergia com a Educação Marista”, afirmou o professor Marcelo Pereira, responsável pelo projeto Aquicultura.