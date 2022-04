Arqui promove coletivo de arte em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna

Programação especial conta com manifestações artísticas que tem como inspiração o movimento

Em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, evento considerado o mais importante da cultura brasileira, os alunos do Colégio Marista Arquidiocesano, prepararam uma programação cultural especial: um coletivo de arte repleto de atrações com a curadoria educacional dos professores, trazendo o olhar daquela época para os dias atuais.

Já imaginou o encontro das Anitas? A Malfatti e a cantora atual? Já refletiu sobre nomes que ficaram de fora desse movimento, pois não faziam parte da elite paulistana?

Com declamações de manifestos, dados demográficos sobre a cidade, histórias sobre as mulheres esquecidas no movimento da semana, os estudantes também ouviram um lindo recado da Tarsila (sobrinha neta, chamada carinhosamente de Tarsilinha).

E para quem gosta de música, destaque para a interpretação das canções, em voz e violão, como “Triste, louca ou má” e “Trenzinho Caipira”. Essas e outras ações artísticas propostas pelo colégio irão até novembro.

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco na história de São Paulo, considerada um divisor de águas na cultura brasileira. O evento foi organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do Centenário da Independência, entre eles Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Heitor Villa-Lobos e Anita Malfatti.

“A revolução no modo de fazer arte no Brasil ecoa intramuros e emociona quem gosta e se interessa por cultura. São ecos de 1922 em 2022”, afirma a docente da disciplina de Artes do Colégio Marista Arquidiocesano, Rebeca Martineli de Melo.