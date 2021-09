Arqui promove campanha de incentivo a doações de sangue para o Hemocentro da Unifesp

Alunos do Colégio Marista Arquidiocesano criaram o projeto “Doe e Salve”

A pandemia diminuiu em 10% as doações de sangue no Brasil no ano passado. A informação é do Ministério da Saúde, apresentada na primeira quinzena de junho de 2021. Em 2019, foram 3,27 milhões de doações. Já no primeiro ano da Covid-19 no país, foram 2,95 milhões.

Compreendendo a situação delicada, os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano estão promovendo uma campanha de incentivo denominada “Doe e Salve” para reabastecimento dos bancos do Hemocentro do Hospital São Paulo, hospital universitário (HSP/HU Unifesp).

O trabalho foi orientado pela coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli e conduzido pela professora Adriane Marques Romaniuk e faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

A hematologista Melca Oliveira, coordenadora do Hemocentro da Unifesp, alerta que a pandemia da Covid-19 teve um impacto muito negativo nas doações.

“Houve um desabastecimento, não apenas em nossos estoques, mas de outros bancos de sangue da capital paulista, causando um desbalanço terrível. Precisamos de doadores, pois a conta não fecha”, explica.

As doações irão acontecer com cadastro e agendamento, para evitar aglomerações e filas, de 13 a 30 de setembro de 2021. De acordo com a docente Adriane Marques Romaniuk, os doadores que forem ao Hemocentro por incentivo da campanha dos alunos do Arquidiocesano, devem informar no cadastramento, pois será feita uma tabulação para mensurar os resultados do projeto.

“Nosso trabalho tem como tema central a empatia. E não há exemplo mais forte de empatia do que doar o próprio sangue para ajudar o próximo”, afirma a professora.

Requisitos para doar

Entre os requisitos básicos para a doação de sangue estão:

Apresentar boa condição de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, precisam estar acompanhados de um responsável);

Pesar no mínimo 51 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação);

Ter repousado bem na noite anterior a doação;

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do doador;

Há ainda critérios relacionados ao uso de medicamentos, cirurgia ou outros procedimentos, comportamento sexual, acupuntura, viagens, doenças, vacinas, gravidez e amamentação, drogas, tatuagem, piercing e maquiagem definitiva.

Serviço :

Doe e Salve – Hemocentro HSP/HU Unifesp

Data: 13 a 30 de setembro de 2021

Endereço: Rua Dr. Diogo de Faria, nº 824 – 1º andar – Vila Clementino, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h30 (exceto feriados)

Telefone para agendamento: (11) 5576-4240 (Ramal 2640 – falar com Vanessa)

O telefone e ramal funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.