Arqui marca presença na Olimpíada Brasileira de Química Junior

Alunos do 9° ano participam da Olimpíada Brasileira de Química Junior (OBQ). Trata-se de uma olimpíada de conhecimento composta por duas fases, em que a primeira é composta por 20 testes (questões objetivas) e a segunda fase é composta por 10 testes e três questões dissertativas.

“Temos 12 alunos classificados para a segunda fase que acontecerá em 22 de setembro”, afirmou o docente de apoio Mauricio de Aquino. Segundo ele, um aspecto interessante da Olimpíada é que os alunos do 9° ano podem, pela primeira vez, ir à USP para a realização da prova. “Estamos tratando de alunos que se identificam com a área de ciências e, nesse sentido, há uma abertura de horizonte.

“No ano passado, fizemos a inscrição para a Olimpíada Brasileira de Química Junior. Em algumas sextas-feiras, pela tarde, ministramos aulas especiais para os alunos. Daqueles que participaram das aulas preparatórias, 50% deles passaram para a segunda fase”, acrescentou a Professora de Ciências, Luísa Guglielmo.

Classificados 2018

A continuação do projeto de preparação para a OBQ Junior continua exitosa. Nesta edição, tivemos 12 classificados para a 2ª fase que será realizada no Instituto de Química USP em 22 de setembro, às 14h00. A prova tem três horas de duração. A recomendação é que os alunos cheguem com 30 minutos de antecedência e que levem lápis, caneta e borracha.

Confira abaixo a lista dos classificados:

Beatriz Garcia Tomao

Carolina Bommarito Monteiro

Fernanda Cronemberger Lins

Beatriz Araujo Vaccari

Carlos Henrique Meyer Castilho Garcia

Henrique Akio Nakata Uehara

Lenita Biasotti Amorim

Nicolas Asakura Huang

Rodrigo Camerino Morais De Fontes

André Yudi Kanzaki

Julia Brito Costa

Bruno Fernandes Iorio