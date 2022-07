Arqui arrecada mais de 18 toneladas de alimentos para doar a instituições beneficentes

Também foram arrecadados roupas, cobertores e materiais de higiene pessoal; atividade faz parte do Festival Champagnat, que acontece há mais de 50 anos no Colégio Marista Arquidiocesano

No último sábado, 25 de junho, os alunos do Colégio Marista Arquidiocesano realizaram o Dia da Solidariedade.

Foram mais de 18 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados, além das roupas, cobertores e materiais de higiene pessoal.

As entregas de alimentos de qualidade e roupas limpas e em bom estado ocorreram no Ginásio Poliesportivo do Arquidiocesano e envolveram cerca de 25 entidades assistenciais cadastradas que atendem mais de 20 mil pessoas.

A ação faz parte do Festival Champagnat, um marco no calendário do Instituto Marista. No Colégio Marista Arquidiocesano, existe há mais de 50 anos, sendo um espaço de aprendizagem para o fortalecimento das interações e articulações sociais, considerando e respeitando as características de cada sujeito.

Contempla alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio visando preconizar os valores Maristas – acolhida, presença, espírito de família, espiritualidade, simplicidade e solidariedade. A temática central que conduziu a festividade teve como base a Campanha da Fraternidade de 2022, inspiradas pelo tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”.