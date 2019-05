Araquém Alcântara faz palestra exclusiva sobre sua carreira para estudantes em São Paulo

Fotógrafo pioneiro em retratar a natureza no Brasil falará sobre suas produções e responderá perguntas a respeito da fotografia documental

Nesta quarta-feira (8), às 11h, fotógrafo Araquém Alcântara, pioneiro em retratar a natureza no Brasil e considerado hoje um dos mais importantes fotógrafos da atualidade, ministrará uma palestra especial para os alunos do Colégio Marista Arquidiocesano. Realizado em parceria com coordenação pedagógica e o departamento de marketing da escola, o evento conta com um bate-papo especial sobre quase meio século de ofício com os estudantes.

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais foram preparados para recepcionar o artista com a produção de diferentes registros fotográficos das localidades no entorno do colégio. “A fotografia foi o objeto de estudo dos estudantes do Arqui no Projeto de Intervenção Científico Social (PICS) e trabalhamos essa forma de expressão em sinergia com o tema da Campanha da Fraternidade deste ano (Políticas Públicas)”, explica a professora de Artes, Rebeca Melo. “A obra de Araquém tem notoriedade internacional e serviu como fonte de inspiração para esses novos fotógrafos, mostrando o olhar sensível e investigativo dos jovens”, ela completa.

Alcântara sempre priorizou sua fotografia como expressão plástica e instrumento de transformação social. Ele também é considerado por muitos um dos mais combativos artistas em defesa do patrimônio ambiental do país. Já atuou diversas vezes na linha de frente contra o desmatamento ilegal da Amazônia, retratando em suas fotos, todos os horrores da destruição deste complexo e essencial bioma. Nesta palestra exclusiva no Salão Nobre do Marista Arquidiocesano ele também destaca a importância da conservação da biodiversidade brasileira. “A fotografia é um instrumento de conhecimento. Me orgulho de ter ido a cada canto desse Brasil fotografando a natureza e as pessoas. Quero aguçar a percepção dos alunos, ampliar a sua visão do mundo, desmontar o olhar organizado”, diz.