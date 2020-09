Alunos escrevem cartas de incentivo para profissionais de saúde

Iniciativa é da turma do 5º ano do Colégio Marista Arquidiocesano

Para agradecer e motivar profissionais de saúde pelo trabalho desenvolvido neste momento de pandemia da covid-19, alunos do Colégio Marista Arquidiocesano escreveram cartas para as equipes dos hospitais Cruz Azul, Beneficência Portuguesa e Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

As cartas, escritas pelos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, levam palavras de encorajamento, solidariedade, amor, fé e incentivo para que os profissionais e os pacientes sintam-se acolhidos em um momento de dedicação ao trabalho e de cuidados com a saúde. As cartas solidárias devem ser entregues para os profissionais nas próximas semanas.

O trabalho foi orientado pela coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli e conduzido pela professora Erica Carvalho Colombo Marques e faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma. A prática pedagógica Marista promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

Uma das reflexões foi pensar o papel que as pessoas exercem na sociedade e como cada profissional, dentro de seu contexto de atuação, pode planejar ações para melhorar o mundo. Para isso, as crianças foram convidadas a publicar, usando a criatividade, as respostas para as seguintes questões: Quem eu sou? Qual o meu papel no mundo?

Com o avanço das discussões, as famílias também se envolveram no projeto e foram convidadas pelas crianças a participarem das aulas, dando depoimentos a respeito de como a profissão delas muda a vida das pessoas e como estão fazendo para trabalhar nesse momento de pandemia.

“Outra etapa do projeto foi pensar na diferença que podemos fazer na vida de profissionais que estão se dedicando nesse momento tão importante da pandemia. Os pais parceiros levarão as cartinhas de incentivo e agradecimento aos profissionais da saúde e irão filmar a reação deles ao receberem as mensagens. Posteriormente, elas serão mostradas nas aulas síncronas para os alunos. Será muito importante as crianças verem o resultado do trabalho que elas planejaram e produziram”, explica a coordenadora pedagógica, Lilian Gramorelli.

Os alunos do Colégio seguem em ensino remoto desde o início da pandemia, com atividades desenvolvidas por meio de plataformas on-line e em ações especiais em formato de drive-thru, nos quais as famílias e os alunos retiram ou entregam materiais para ações pedagógicas ou sociais.

“A atividade incentiva a colaboração, promovendo o respeito ao próximo, com acolhimento e valorização, levando conforto, esperança e carinho para tornar o dia desses profissionais um pouco melhor”, afirma a professora Érica.