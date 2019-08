Alunos do Marista Arquidiocesano se classificam para a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Seletivas acontecem no dia 23 de agosto na capital

Cinco alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo (SP), estão classificados para participar da seletiva regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). São eles: Bruno Umeoka Higuti, Thiago Yukio Sikusawa, Felipe Kazuichi Borgato, Pedro Ricardo Martins Casella e Henrique Toshio.

A Modalidade Teórica – Segunda Fase acontece nas instituições-sede regionais, em todo o território nacional, no dia 23 de agosto. Em São Paulo, a atividade será na Faculdade Impacta Barra Funda, a partir das 14h.

“É um momento muito importante e de grande destaque para nossos alunos, que demonstraram grande esforço, determinação e conhecimento”, afirma o coordenador de Segmento Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Welington Nunes.

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. Destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada do Ensino Fundamental, Médio ou técnico no território nacional, e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos.

A OBR tem duas modalidades: Prática e Teórica, que procuram adequar-se tanto ao público que não conhece a robótica quanto àqueles estudantes que já têm contato com a área. As atividades acontecem por meio competições práticas (com robôs) e provas teóricas em todo o Brasil.

A Modalidade Prática acontece com eventos/competições Regionais e Estaduais que classificam as equipes para uma final Nacional. Os estudantes ficam sob orientação de seus professores e cientistas.

