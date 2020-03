Alunos do Marista Arquidiocesano promovem expedição fotográfica para avaliar realidade urbana

Projeto permite que estudantes compreendam sobre políticas públicas e as reais necessidades da sociedade

A fotografia é o objeto de estudo em Arte dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais do Colégio Marista Arquidiocesano, no primeiro trimestre.

Chamado “Mundo em TransformAção”, o projeto permitiu que os estudantes realizassem uma expedição fotográfica pelo entorno do Colégio, na Vila Mariana. A proposta é fomentar o espírito investigativo, o olhar artístico e sensível para o cotidiano, oferecendo ao estudante a oportunidade de construir um posicionamento crítico acerca da sociedade contemporânea.

“Com isso, os alunos podem compreender que as transformações socioculturais são inerentes à interação humana e ao protagonismo do sujeito. É possível visualizar que, de forma ética e humanitária, o homem pode colaborar com a construção de um mundo mais justo e igualitário”, avalia a docente Rebeca Martineli de Melo, responsável pelo projeto.

A atividade contempla o Projeto de Intervenção Científico e Social (PICS), que propicia condições para que os alunos sejam protagonistas de suas aprendizagens, elaborando e investigando hipóteses sobre o ambiente em que vivem. Por meio da investigação, percebem o mundo, as relações que nele se estabelecem e constroem conhecimentos.

“Com isso, os alunos compreendem o multiculturalismo, o espírito investigativo e analítico sobre aspectos da realidade, representada pelo sincretismo da cidade de São Paulo, mais especificamente no entorno do Marista Arquidiocesano”, explica a professora.