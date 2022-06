Alunos do Arquidiocesano participam de exposição interativa sobre o pintor Cândido Portinari

Exposição no MIS Experience revisita a obra de um dos grandes ícones da arte do século 20 de uma forma inédita

Turma de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, participaram da exposição imersiva “Portinari para todos”, sobre o trabalho de um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, o artista plástico Cândido Portinari, promovida pelo MIS Experience.

Com uso de projeções e outros recursos audiovisuais, a mostra conta com a exibição de mais de 150 obras do artista nascido em Brodowski. O evento marca os 60 anos de sua morte, ocorrida em 1962.

A experiência dos estudantes acontece dentro do projeto de Língua Portuguesa. De acordo com a coordenadora pedagógica do Colégio Marista Arquidiocesano, Lilian Gramorelli, por meio do componente curricular, os alunos irão desenvolver a oralidade, leitura, produção de texto e análise linguística. “Partindo da observação da história, das obras do artista e da relação com o contexto atual, os alunos irão desenvolver essas práticas de linguagem, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular”, explica a professora.



Na visitação à exposição, os alunos puderam apreciar desde nostálgicas brincadeiras da infância, observando obras como: Meninos no Balanço, Palhacinhos na Gangorra, Meninos com Pião, Cambalhota e Futebol; que serão desenvolvidas posteriormente na disciplina de Educação Física, assim como as discussões sobre problemas socioeconômicos presentes no Brasil, por meio da apreciação das obras Lavradores, Retirantes, Os oprimidos, Trabalhadores do campo e da cidade, Negros, Brancos, Indígenas e Mestiços; temas que serão desenvolvidos durante as aulas de História, Geografia e Ensino Religioso.

O MIS Experience é um espaço interativo do Museu da Imagem e do Som. A exposição faz parte da agenda da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Apesar de não ter participado da ocasião, Portinari se tornou uma figura marcante no movimento modernista brasileiro.

Desde fevereiro de 2022, o Colégio Marista Arquidiocesano, está promovendo atividades em celebração aos 100 anos do evento considerado o mais importante da cultura brasileira. Essa e outras ações artísticas voltadas ao centenário da Semana de 1922, propostas pelo colégio, irão até novembro.