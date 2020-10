Alunos do Arqui participam de maratona internacional de criatividade

Turmas do 9º ano e do Ensino Médio irão produzir vídeos em inglês expondo soluções sobre os Objetivos de Sustentabilidade da ONU

Estudantes do Colégio Marista Arquidiocesano foram convidados para participar da Maratona de Criatividade, uma competição internacional promovida pela Full Sail University, situada na Flórida, Estados Unidos, que acontece nos meses de outubro e novembro.

Os alunos de 9º ano do Ensino Fundamental, 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio irão gravar e produzir vídeos de até três minutos, em inglês, divididos em grupos de três a cinco alunos, expondo soluções para os Objetivos de Sustentabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU), um acordo que contempla 17 objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, água e saneamento, energia, crescimento econômico sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, padrões sustentáveis de consumo e de produção, mudança do clima, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, sociedades pacíficas, justas e inclusivas e meios de implementação.

“Os alunos receberão mentoria dos professores do Arquidiocesano, além da oportunidade de participarem de duas sessões oferecidas pela Full Sail University sobre filmagem, edição e sustentabilidade”, explica a Coordenadora de Internacionalização do Colégio Marista Arquidiocesano, Vanessa Bocchi. Em meio ao distanciamento social, atualmente as aulas, ao vivo, estão ocorrendo em ambiente virtual.

Os alunos inscritos que submeterem o vídeo produzido em grupo dentro das regras receberão um certificado internacional de participação no evento. A equipe vencedora será premiada com um kit Go Pro Hero 8 para cada aluno.

Fundada em 1979, na cidade de Dayton, no estado norte-americano de Ohio, o enfoque inicial da Full Sail University era capacitar profissionais do setor musical. Eventualmente a instituição foi realocada para a Flórida, em 1989. Hoje ela oferece 78 cursos voltados às áreas de entretenimento, games, tecnologia de internet, comunicações, cinema, gravação, arte e design. O campus atual conta com cerca de oitocentos e quarenta mil metros quadrados e mais de 110 estúdios e laboratórios estão à disposição dos 15 mil alunos da universidade. A instituição foi responsável pela formação de grandes profissionais premiados com o Oscar e o Grammy.