Alunos do Arqui jogam Pega-Varetas para aprender a calcular

Aulas de Matemática do Colégio Marista Arquidiocesano usam o jogo para estimular o cálculo mental

Uma boa ideia para trabalhar com as expressões numéricas nas aulas de Matemática é o tão conhecido jogo Pega-Varetas. Observando essa prática, a professora Juliana Arantes, do Marista Arquidiocesano, convidou alunos e as famílias dos 5ºs Anos do Ensino Fundamental para jogar em suas casas e registrar a experiência.

Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. O objetivo do jogo é retirar as varetas do monte sem mexer as demais, somando o número de pontos maior do que o oponente. Quando não houver mais sobre a mesa, cada jogador deve somar a pontuação das varetas de sua posse. Aquele que somar a maior pontuação será o vencedor.

Além de estimular o cálculo mental, a atividade é um ótimo incentivo para as crianças criarem expressões numéricas por meio da pontuação total que fizeram no jogo utilizando a própria tabela das regras desse jogo tão popular: verde (5 pontos), vermelho (10 pontos), amarelo (15 pontos), azul (20 pontos) e preto (50 pontos).

Após o término de cada rodada, é necessário montar a expressão usando o total de varetas de cada cor mais a pontuação e, para separar os cálculos, basta colocar os sinais de associação aprendidos em aula.

“É uma proposta bem diferente e aprender por meio de uma atividade lúdica pode ser considerada uma excelente estratégia para fixar o aprendizado”, afirma a professora Juliana Arantes.