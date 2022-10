Alunos do Arqui criam projeto para discutir a segurança na internet

Pequenos estudam sobre os perigos de utilizar a rede mundial de computadores sem o devido cuidado

Usando a criatividade e a parte lúdica, a turma do 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, criou uma mascote para proteger as crianças dos perigos que a internet pode oferecer e deu a ela o nome de Robocop. Segundo as crianças, o Robocop “foi criado por um ser humano e mandado para a internet com a missão de proteger as pessoas dos vírus espalhados pela rede de computadores”.

Os alunos tiveram uma palestra com o colaborador da Tecnologia Educacional do Arquidiocesano, Thiago Camargo, para compreender sobre internet segura. Também produziram um questionário que foi enviado para as famílias, com questões como “Qual é a frequência que você usa a internet?”, “Para qual finalidade você usa a internet?”, “Que tipo de aplicativo você mais acessa”, “Você já teve problemas relacionados a vírus da internet?”, “Você acessa a internet de qual dispositivo?”, “Você tem antivírus?” e “Você tem verificação em duas etapas?”.

Após as respostas compiladas, foram estabelecidos cinco itens, considerados prioritários para que as crianças façam da internet um local mais seguro: cuidado com as pessoas estranhas que você conhece apenas pela internet, proteja sua privacidade, internet não é tudo, não faça com os outros o que não gostaria de fizessem com você e projeta seus equipamentos. E com esses itens, uma peça de teatro foi escrita, organizada e dirigida pelos estudantes, com o intuito de conscientizar as pessoas sobre os riscos da internet.

O trabalho denominado “Plugados – seguranças da internet” está sendo orientado pela coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli e conduzido pela professora Juliana Costa de Oliveira Arantes e faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

De acordo com Juliana Costa de Oliveira Arantes , é importante manter a segurança da rede para evitar invasões e armadilhas para a implantação de vírus. “Ao conhecer melhor, desde muito novos, sobre o uso de uma internet segura, eles terão muito mais consciência sobre o uso responsável da web”, afirma a docente.