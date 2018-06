Alunos do 4.º ano recebem a visita do Cupcake, o cãozinho de 2 patas

Os alunos do 4. ° ano, do Colégio Marista Arquidiocesano, tiveram um encontro inusitado na terça-feira, dia 10 de abril, com a veterinária Maria Estrela e seu cãozinho Cupcake, adotado depois de ter sido encontrado após a perda das duas patas do lado direito.

“O contato teve início com a turma do 4.º C. Estávamos trabalhando o gênero textual ‘entrevista’ e, coincidentemente, a mãe da querida aluna Manuela conhecia a Maria Estrela e o Cupcake, personagens mencionados em nosso livro didático de Língua Portuguesa. A partir daí, assistimos a vídeos do Cup — apelido carinhoso atribuído ao cão de duas patas — conversamos sobre valores, tais como amizade, superação, diferenças e solidariedade”, afirmou a Professora Juliana Costa Arantes.

O próximo passo foi convidá-los ao Marista. O convite foi aceito com gentileza. No Anfiteatro, a veterinária e seu parceiro interagiram com os alunos. As perguntas das crianças giraram em torno das seguintes questões: “O Cupcake precisa de cuidados especiais?”, “Você tem muitos animais?”, Qual a reação das pessoas em relação ao Cup?”, “Você já viajou com o Cupcake?”, “O que você faz no dia a dia com o seu cãozinho?”, “Pode nos contar um episódio engraçado com o Cup”.

“Visitei o colégio Marista para conversar com as crianças do 4. ° ano sobre empatia, respeitar quem é diferente, lembrar que, nossas diferenças e peculiaridades, é que nos fazem especiais (já pensou que mundo chato, se todo mundo fosse igual?) e sobre a minha história. Muitas perguntas, sorrisos, carinho e alegria!”, afirmou Maria Estrela.