Alunas do Arqui criam projeto para construção de casas com tijolos ecológicos

“Construindo Felicidade” propõe a construção de moradias mais baratas e com apelo sustentável

Quatro alunas do Colégio Marista Arquidiocesano, produziram um projeto de uma empresa social especializada em construir casas populares a partir de tijolos ecológicos. Camila Capobianco Natel, Gabriela Lima, Isabella Miyazaki e Luiza Cunha Gajardoni, orientadas pela professora Tuca Alarcon, fundaram a “Construindo Felicidade”, que une sustentabilidade ambiental com preocupação social.

O tijolo ecológico promove impacto ambiental positivo, reduzindo o consumo de materiais diversos na área de construção e aplica conceitos de sustentabilidade na sua fabricação e durante a execução da obra. Possui esse nome, pois é produzido a partir de resíduos gerados pela construção, permitindo reaproveitamento de grande parte destes materiais, além de produtos derivados da natureza.

De acordo com a orientadora do projeto, Tuca Alarcon, a construção de casas populares a partir do uso de tijolos ecológicos barateia o projeto, tornando o custo muito mais acessível. “É possível resolver a demanda habitacional com valores muito mais baixos do que das casas convencionais e ainda com um apelo ambiental”, afirma. Ainda, segundo a professora, o material permite, inclusive, construções com conforto térmico. “Uma excelente alternativa para regiões muito quentes”, revela.

O trabalho realizado pelas alunas faz parte do projeto Hub (componente do Itinerário Formativo do Novo Ensino Médio). Os Hubs, componentes eletivos e obrigatórios, têm como objetivo desenvolver as habilidades do século XXI, tais como resolução de problemas complexos, trabalho colaborativo, criatividade, relacionamento interpessoal, negociação, julgamento e tomada de decisão, negociação, entre outras, por meio de projetos envolvendo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU.

Tudo está alinhado às propostas do Ministério da Educação, em sua Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e, principalmente, focadas em áreas de interesse específicas e competências que vão além da grade curricular tradicional.

“Adoramos a proposta de criar uma empresa social, e principalmente do incentivo e ajuda que tivemos de nossa orientadora. Ela acreditava em nossa ideia e dava todo o suporte necessário para nós realizarmos. Gostamos muito do resultado final, mesmo com todas as dificuldades”, explica uma das integrantes da equipe, Luiza Cunha Gajardoni.