A Linguagem Musical nas aulas de Arte dos 5ºs anos

Por Professora Maria Angela

No 1º trimestre dos 5ºs anos, as aulas de Arte com a professora Maria Angela, focalizaram a Linguagem Musical com ênfase no estudo do Ritmo.

Sabemos que a música auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional do indivíduo, favorece a evolução da comunicação, bem como a integração social.

A criança desenvolve a percepção auditiva, a memorização e a concentração, a consciência corporal e a coordenação motora por meio de ritmos variados, articulados à estrutura de texto diferenciada e à utilização de rimas.

Assim, ao som de canções acompanhadas de percussão corporal, os alunos adentraram na cultura musical dos ritmos africanos e indígenas. Aprenderam também a fazer ritmo com clavas e colheres.

E enfrentaram o desafio de formar uma bateria de escola de samba, utilizando instrumentos alternativos como garrafas pets e latas combinados com instrumentos de percussão, como pandeiros, caixas, tamborins, repiques, triângulos, surdos, agogôs e outros.

Dando prosseguimento ao trabalho, os alunos estudaram sobre cidadania e a música RAP. A palavra RAP vem do inglês e significa ritmo e poesia. Esse movimento musical surgiu impulsionado pelas frases de ação, retiradas de discursos políticos ou criadas a partir de temas polêmicos como igualdade social e honestidade, abordados por líderes negros como Malcom X, Martin Luther King, Marcus Garvey, entre outros.

Os alunos apropriaram-se do estilo RAP para discutir a cidadania (tema cultural do 5º ano). Cada grupo compôs um RAP, transmitindo suas ideias sobre esse tema. As melhores estrofes de cada composição foram selecionadas por eles para construir um RAP único de sua turma.

Para finalizar o projeto, no dia 3/5 cada turma de 5º ano apresentou sua composição para outros grupos, no teatro Paulo Autran, durante o “Festival de Música RAP dos 5º anos”.

“Alunos, estou muito orgulhosa pelo excelente trabalho que vocês realizaram com dedicação, criatividade e envolvimento. Parabéns, foi um sucesso!”