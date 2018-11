A expansão do saber

A leitura é uma atividade solitária e, por isso, a troca de experiências torna-se algo tão importante. O Clube do Livro do Marista Arquidiocesano é um projeto que existe, há anos, em parceria entre a disciplina de Língua Portuguesa e a Biblioteca da Instituição e tem como objetivo fomentar o hábito de leitura nas crianças do 5° ano do Ensino Fundamental e, principalmente, a partilha das leituras.

“No clube, as crianças podem conhecer uma variedade de gêneros que existem e identificar-se com eles. Em uma livraria, por exemplo, a oferta de obras é tão intensa que gera confusão na hora da escolha. No nosso projeto, não temos esse aspecto da poluição visual, o ambiente é bem organizado. Além do mais, a criança compartilha a sua leitura e a recomenda para o outro”, disse a professora Rosana Anselmo.

Mais informações sobre o clube: “A partir do 5° ano, os alunos não têm mais as aulas fixas na biblioteca e o clube surgiu para dar continuidade às práticas de leitura. O clube é realizado a cada 15 dias e, todo ano, temos a solenidade de encerramento”, declarou o bibliotecário Ricardo Tomasiello.

“Sem contar que tivemos a presença de autores. Quando possível, trazemos autores de livros para compartilharem e dividirem um pouco a experiência do que é ler, escrever, o que a leitura traz na vida de cada um”, acrescentou a Professora.

Outro momento que acontece no Clube do Livro é o da entrega da carteirinha. Os alunos recebem uma carteirinha e, conforme eles completam a leitura de um livro, recebem uma marca de carimbo nela. “A criança, que conseguiu mais marcas, participa de um sorteio no encerramento e o prêmio é um livro de sua escolha. Além da criança que foi sorteada ganhar um livro, o aluno que leu mais, também ganha uma obra”, explicou a Professora Rosana.

“Nossa proposta é incentivar aquele que não lê tanto e manter o ritmo daquele que lê bastante. Essa é a razão do sorteio, é um momento de reconhecimento dos dois lados. Acreditamos que esse encerramento é muito importante, pois os alunos deixaram um pouco a tecnologia de lado para apreciar a leitura”, disse Rosana.

Solenidade de Encerramento

A solenidade teve início com apresentação de dança, sob a coordenação da Professora Inês. As crianças foram homenageadas e o Diretor Geral, Valentin Fernandes, e o Diretor Adjunto, Carlos Dorlass, falaram sobre a importância da leitura na vida das pessoas e como ela é transformadora.

Na sequência, crianças do 5° ano leram sobre a importância do hábito da leitura, principal objetivo do Clube do Livro, e compartilharam um jogral – que também acentuava os ganhos da leitura.

“Alguns alunos subiram no palco para falar sobre a experiência do clube do livro, mostraram a obra que escolheram para ler e comentaram sobre o que leram, como fazem normalmente. As crianças que leram e que foram sorteadas, subiram ao palco para receber o presente”, finalizou a Professora Rosana.