21º Fórum Teenager de Universidades e Profissões acontece no Marista Arquidiocesano

Colégio recebe evento gratuito que coloca jovens em contato com o mercado de trabalho e o Ensino Superior; iniciativa realizada em parceria com empresa de assessoria profissional oferece informações sobre cursos universitários e auxilia estudantes na escolha de suas profissões do futuro

Com o objetivo de estreitar o relacionamento entre os futuros universitários e as instituições de Ensino Superior, o Colégio Marista Arquidiocesano, em parceria com a Teenager Assessoria Profissional, recebe no dia 4 de maio, das 10h às 16h30, a 21ª edição do Fórum Teenager de Universidades e Profissões. Realizado anualmente em São Paulo, este tradicional evento escolar tem como objetivo proporcionar o contato de estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio com informações atualizadas sobre os cursos de graduação disponíveis e as novas opções de profissões no mercado de trabalho em uma variada programação gratuita.

Desde a sua fundação, em 1817, o Arquidiocesano tem o compromisso de cuidar da formação de crianças e jovens e isto não está restrito apenas aos alunos do colégio Marista. Há mais de 20 anos a escola promove, de forma participativa, esse encontro de experiências com as diferentes profissões existentes e os desafios de cada área visando sempre informar, despertar a curiosidade e promover boas escolhas para os estudantes participantes desta e de outras unidades de ensino básico. “Nossa instituição tem o compromisso com todos, pois o futuro não exclui pessoas e nem nações e por isso a escola abre as suas portas para comunidade, pois precisamos que as novas gerações possam fazer escolhas conscientes e responsáveis, que sejam capazes de resolver problemas complexos e sejam criativos”, explica o diretor do Arqui, Carlos Dorlass. Segundo ele, o evento deste ano espera receber mais de 5 mil visitantes em um intenso dia de palestras, oficinas, workshops e orientações sobre as diferentes faculdades, universidades e ocupações.

“A Rede Marista Colégios e, no caso, o Arquidiocesano, deseja oportunizar a qualquer jovem um espaço onde ele poderá ver, ouvir e até sentir que o futuro é o passado em preparação. Portanto, isso é agora”, destaca Dorlass. A programação do 21º Fórum Teenager de Universidades e Profissões começa às 10h, com as Oficinas das Profissões, um espaço completamente dedicado a oferecer aos visitantes a oportunidade de vivenciar práticas profissionais inseridas em diferentes contextos e áreas de atuação. Em tempos da série 13 Reasons Why e dos desafios da Baleia Azul e da Boneca Momo, é natural que pais e educadores fiquem cada vez mais preocupados sobre a influência que as novas tecnologias e redes sociais exercem sobre crianças e adolescentes. Esses assuntos serão abordados na palestra “Educar no século XXI: Há motivos para pânico?”, às 14h30, comandada pelo psicólogo e orientador de carreira Tiago Tamborini.

As principais instituições públicas e privadas do Estado estarão presentes. A programação completa, voltada para alunos do Ensino Médio, de cursos técnicos e pré-vestibulares, além de familiares e educadores, segue até 16h30 e pode ser conferida na íntegra clicando aqui. Para participar, é necessário se inscrever no site. Durante o 21º Fórum Teenager, todos os participantes receberão materiais sobre o funcionamento dos cursos, matriz curricular, sistemas de avaliação e metodologia de ensino das faculdades e universidades, além do dia a dia de diferentes profissões. Também haverá opções para aqueles interessados em estudar fora do país. Palestras sobre intercâmbio, importância do inglês e cursos no exterior acontecerão durante todo o dia.