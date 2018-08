20º FÓRUM TEENAGER DE UNIVERSIDADES E PROFISSÕES

Evento gratuito oferece informações sobre cursos universitários e auxilia os jovens na escolha da profissão

O tradicional evento de profissões realizado pela Teenager Assessoria Profissional, em parceria com o Colégio Marista Arquidiocesano, comemora 20 anos. Realizado anualmente, desde 1999, o Fórum Teenager oferece aos jovens estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio informações sobre cursos universitários e sobre mercado de trabalho. Desde sua primeira edição, o Fórum Teenager já recebeu mais de 100 mil pessoas.

O evento tem como objetivo propiciar, de forma participativa, o contato entre os futuros universitários e as instituições de Ensino Superior, com o intuito de informar, despertar a curiosidade e promover escolhas do aluno sobre diferentes profissões existentes no mercado de trabalho e os desafios de cada área, desse modo, visa facilitar o processo de escolhas dos jovens no âmbito dos cursos universitário e carreiras.

Neste ano, o evento será realizado no dia 25 de agosto (sábado) – das 10h às 16h30, no Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na Rua Domingos de Morais, 2565 – Metrô Santa Cruz – São Paulo/SP. Uma das novidades refere-se à praça de alimentação que contará com food trucks para melhor servir os participantes.

A programação terá início com as Oficinas das Profissões, oferecendo aos visitantes a oportunidade de vivenciar práticas profissionais inseridas em diferentes contextos e áreas de atuação, às 10h, no Poliesportivo do Colégio.

Às 11h30, no Salão Nobre, o psicoterapeuta Leo Fraiman fará abordará sobre a Escolha Profissional e as Grandes Tendências para o Futuro – Competências para uma Vida Boa e Feliz.

Para os estudantes que já têm interesse por áreas da Medicina. Às 12h. será realizada a palestra sobre Estudo e Preparação para Medicina, com o Dr. Marcelo Nunes Lampolsky, no Auditório Paulo Autran.

A palestra Escolhendo uma Carreira com Propósito – Empreendendo seu Próprio Caminho, será comandada por Marc Kirst – jovem empreendedor, fundador do Prove, movimento de educação empreendedora presente em 5 países. Às 12h30, no Auditório Armando Bógus.

Não Adianta Comparar! – será o tema do Stand Up Comedy, apresentado pelo dramaturgo e humorista Daniel Salsa, às 13h, no Salão Nobre.

O Prof. Marcelo Dias, autor do livro Sonhar, Estudar e Conquistar, compartilhará dicas, em sua palestra, sobre “Como realizar uma Graduação de Sucesso”, às 14h, no Auditório Armando Bógus.

Mote da pergunta que mais causa inquietação nos jovens que vivem o dilema da escolha da profissão, o psicólogo e orientador de carreira Tiago Tamborini palestrará sobre Que Curso Prestar no Vestibular?, às 14h30, no Salão Nobre.

Às 15h no Auditório Armando Bógus, o palestrante e Prof. Roberto Witte – instrutor na área de vestibulares, concursos públicos e de Técnicas de Estudos/Aprendizagem, vai abordar O que não fazer para passar no vestibular – Soluções para as armadilhas da aprendizagem.

Os interessados em cursar uma faculdade no exterior também terão a oportunidade de participar de um bate-papo sobre o assunto. Preparado para o mundo? Já considerou estudar fora do Brasil? Sabe como se preparar para isso?, por Marina Beneton – palestrante e coach de carreira internacional, abordará esses assuntos em sua palestra, que será realizada às 15h15, no Auditório Paulo Autran.

Na ocasião, também haverá uma sala especial com a participação de ex-alunos do Colégio Marista Arquidiocesano para um bate papo informal, cuja pauta vai girar em torno da trajetória deles como universitários e/ou profissionais, auxiliando os jovens no processo da escolha de suas carreiras.

E o evento não é apenas para os estudantes, o Fórum Teenager 2018 terá uma palestra exclusiva para pais e educadores com o tema: O impacto da inteligência artificial nas profissões e as grandes tendências para o futuro, às 13h30, com o psicoterapeuta Leo Fraiman, no Auditório Paulo Autran.

Durante o evento, os participantes ainda receberão informações sobre o funcionamento dos cursos superiores, como a matriz curricular, o sistema de avaliação da universidade, a metodologia de ensino e o dia a dia da profissão. Entre as instituições de ensino superior que estarão presentes estão: USP, UNESP, UNICAMP, UNIFESP, FATEC, ITA, MACKENZIE, MAUÁ, FGV, FEI, CÁSPER LÍBERO, FMU, SENAC, ANHEMBI MORUMBI, BELAS ARTES, FAAP, INATEL, TERMOMECÂNICA, STRONG ESAGS, SINGULARIDADES, UNIP, ESAMC, SÃO CAMILO, ESEG, FIPECAFI, SANTA MARCELINA, FIAP, FECAP, UNISANTA, ESSE-SEBRAE, EDUCATEEN INTERCÂMBIO, EGALI INTERCÂMBIO, MAC EDUCATION CANADÁ INTERCÂMBIO & IMIGRAÇÃO.

Serviço:

FÓRUM 2018 – 20º Fórum Teenager de Universidades e Profissões

Data: 25 de agosto, sábado, das 10h às 16h30

Local: Colégio Marista Arquidiocesano – Rua Domingos de Morais, 2565 – Metrô Santa Cruz – São Paulo/SP.

O evento é gratuito, voltado para alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, cursos técnicos e pré-vestibulares, além de familiares e educadores. Para participar, é necessário acessar o site (www.teenager.com.br) e imprimir o convite gratuito.