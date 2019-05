Congresso Brasileiro de Gestão Educacional discute inovação nas práticas educacionais

Diretor do Colégio Marista Arquidiocesano comenta sobre as possibilidades e as necessidades do Novo Ensino Médio Visando discutir as melhores práticas para o fortalecimento das escolas de ensino básico e superior no país, a abertura do XVII Congresso Brasileiro de Gestão Educacional (GEduc 2019) foi marcada pela presença de conferencistas e dos principais dirigentes deste