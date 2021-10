Uma espécie em extinção

Professor Henrique Vailati Neto

A preservação das espécies é, indubitavelmente, um dos desafios do milênio, sobretudo, de algumas cujo desaparecimento será irreparável.

Falamos de um tipo único cujos olhos brilham de forma intensa quando se depara com obstáculos, que vibra, intensamente, ao promover outro ser melhor do que ele; animal mais feroz do que qualquer outro, quando se ameaça seus protegidos

É assustador como esse ente resiste a um ecossistema adverso, que o priva de condições de sobrevivência, enfrenta a própria espécie, que o ignora e desprestigia, e só é reconhecido como essencial nos obituários. É um tipo muito ímpar que vai às lágrimas quando promove pessoas com dificuldades.

É evidente que falamos dos professores!

Filho de professor, casado com professora e pai de professor, vivi e vivo nesse espaço sagrado da educação em quase todos os níveis e, com raras exceções como a que ora vivo na FAAP, aqui transcrevo a realidade do ensino.

Basta vermos a procura pela carreira docente para constatarmos essa imensa e preterida fatia de mercado e que, por outro lado, gera vocações verdadeiras: a busca pelo sucesso econômico muito pouco, ou quase nada, é encontrada na Educação.

Núcleos de excelência como a nossa FAAP, pelo contraste com a maior parcela do cenário educacional, nos obriga a interferir, até pelo cumprimento de um dos objetivos da Fundação, de forma exemplar social e ativa: educar para a cidadania é, sempre, despertar nos mais privilegiados a consciência de seu potencial de mudança e da responsabilidade disso.

E, falando no brilho e valentia dos vocacionados, me obrigo à feliz e honrosa tarefa de agradecer a toda minha equipe pedagógica e docente pelo potencial que temos de educar com sucesso.

Assim, educar se transformou em sacerdócio alimentado pela chama elevada de se acreditar no ser humano enquanto única via para se superar a mais séria crise civilizatória da humanidade, pois complexa e global!