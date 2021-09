Uma escola em festa numa manhã fria e chuvosa de sexta-feira

Em meio à pandemia e em condições climáticas desalentadoras, o Colégio FAAP reuniu, num encontro pedagógico, considerável contingente de pais.

Golpe de sorte? Inconsequência da Direção e das famílias do Colégio? Não!

É a certeza da comunidade do cumprimento estrito das medidas sanitárias e consciência das famílias da necessidade do contato com professores para o mais efetivo conhecimento da situação escolar dos filhos.

Nada mais gratificante do que o reencontro com os pais e o reatamento físico dos responsáveis pelos sujeitos da educação. A possibilidade concreta de retomar o diálogo da educação sem a intermediação digital mostrou as limitações deste último enquanto instrumento de exceção, por mais que tentamos manter contacto constante fazendo sistemáticas reuniões, carecia um tanto do calor humano que marca a cultura de nosso Colégio e que pode ser reencontrado em sua plenitude.

Nenhum indicador do sucesso do trabalho escolar é mais efetivo do que a vontade dos alunos em ter a família na escola. Prazer dos bem-sucedidos de que seus pais saibam das causas de seus méritos; confiança de todos de que as famílias encontrarão no seu colégio instrumentos de apoio e recuperação e, jamais, de críticas ou censuras.

Se o retorno presencial à vida social é causa de disfunções e patologias, o retorno físico às escolas é necessidade que deveria (com todas as medidas preventivas seriamente observadas), ser prioridade absoluta e não postergada enquanto condição de futuro da sociedade.

Enfim, a mútua confiança no cumprimento integral do nosso Projeto Pedagógico que se constrói coletivamente, a cada dia, pelo diálogo, reforça que educar só prospera em comunidades unidas em que as partes sejam sinérgicas.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br