Uma aula magistral do nosso professor o Embaixador Ricupero

Viver no espaço universitário permite ao Colégio FAAP uma situação única no contexto educacional brasileiro e, no desfrute dessa riqueza cultural, criamos a Disciplina de Painéis de Realidade, em convênio com o Curso de Relações Internacionais. Sob a coordenação do Professor Atílio Monteiro Jr., essa disciplina centraliza um dos projetos interdisciplinares do Colégio.

Após pesquisa junto aos coordenadores de cursos superiores, no sentido de apurarmos as fragilidades apresentadas pelos ingressantes na universidade, constatamos, dentre outras, a escassa bagagem crítica em relação ao panorama atual. Assim, mesmo já contemplando temas de atualidade em diversas disciplinas, decidimos dar uma abordagem mais intensa e metódica a essa tão vital área de formação.

E para marcar de forma indelével a abertura formal desse convênio pudemos contar com o brilhantismo do Embaixador Rubens Ricupero, Diretor da Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP). Muito mais do que ministro que construiu a estabilidade econômica através do Plano Real, além de diplomata que ocupou embaixadas estratégicas como em Roma e Washington, o Embaixador revelou a preocupação de um educador atento às demandas de sua plateia.

Passeando pelo panorama contemporâneo internacional com competência e didática, logrou traçar um quadro lúcido e responsável das peças que devem reger a diplomacia e, sobretudo, as políticas internacionais nesta era de incertezas e mudanças inesperadas.

Mais do que uma aula inaugural de um processo que seguirá com palestras de especialistas de nossos cursos superiores, o Embaixador Ricupero, na linguagem, repertório e postura, trouxe aos nossos alunos algo raro no mercado. A essência de um estadista, de alguém que aborda a realidade com competência e responsabilidade social.

Numa geração enclausurada nos míopes e enganosos espaços das redes sociais produtoras de fake news, servilizadas por um consumismo corrosivo, luzes de consciência são ferramentas vitais de sobrevivência nos únicos espaços nos quais a inteligência artificial não operará.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

