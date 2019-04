Uma academia que educa

Em nosso último post falamos como as aulas de Educação Física no nosso Colégio cuidam da globalidade do educando. O professor Gilberto Coelho, além do profundo conhecimento da fisiologia do esporte e das mais modernas técnicas do ensino na área, mostra uma qualidade rara nessa disciplina: a sensibilidade pedagógica para a prática desportiva. Nesse sentido queremos, neste texto, falar sobre um importante setor da FAAP, nossa Academia.

Sob a gerência da Professora Adriana Tomanik Ozzetti Dejean, a Academia FAAP deve ser entendida como um recurso pedagógico de real importância para o Colégio e para a FAAP como um todo.

Na esteira dessa verdadeira epidemia de culto ao corpo (não à saúde) as academias de ginástica se proliferaram com poucas preocupações pedagógicas, ou seja, visando qualidade de vida, ficando mais focadas na miopia perigosa da construção de uma estética corporal a qualquer custo.

Desde a sua criação, a Academia estabeleceu, em seus objetivos centrais, a criação de um espaço de excelência técnico pedagógica com equipamentos que servem de instrumentos para abordagens, efetivamente, educacionais: sessões de spinning, ginástica, alongamento e pilates, entre inúmeras outras modalidades são cuidadosamente importantes no crescimento integral do ser humano.

Desde a recepção, percebe-se a marca da educação enquanto sinal de uma cultura que se prolonga na avaliação do ingressante, na elaboração de treinos personalizados e na constante e cuidadosa assistência dada pelos professores. Enfim, um espaço onde o corpo é cuidado de dentro para fora e o exterior é consequência final de um novo estilo de vida.

O acesso dos alunos do Colégio e de seus pais à nossa Academia é a garantia de oferecer à comunidade um espaço educacional adicional, com qualidade e preocupação no educando. A presença de nossos alunos e suas famílias em seus treinos é a possibilidade de tê-los mais tempo no Colégio em atividades extracurriculares de sua escolha e dentro da cultura FAAP e, indiscutivelmente, em um processo de socialização de qualidade enquanto extensão da sala de aula e da família.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br