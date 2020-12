Só a ausência demonstra a real importância das coisas

Antes de ser taxado como profeta do óbvio, peço algumas linhas de paciência.

Só nos damos conta de como coisas e pessoas são importantes com a suas ausências. Assim, muitas coisas consensualmente desprezadas ganham novas cores: o sufoco de multidões se espremendo em lojas, o alarido de crianças nos quintais dos prédios, a invasão dos odores dos churrascos da vizinhança e outros tantos fatos que nos incomodavam.

Na vida escolar, mesmo incluindo personagens centrais como estudantes, famílias e professores, as formaturas sempre têm sido um divisor de sentimentos. Quantas não foram as vezes que ouvimos as frases: “essas coisas chatas não têm mais sentido!”.

No caso do Colégio FAAP, as críticas que sempre antecederam tais eventos foram substituídas por manifestações de gratidão. Despojando nossas formaturas de formalismos anacrônicos, sempre as organizamos juntos como o derradeiro encontro de quem se gosta, como uma liturgia de gratidão e amizade envolta em dignidade. Um rito de passagem sem anacronismos, mas com a intensidade que assinala os grandes momentos da vida.

Adiar esse derradeiro encontro tem o amargo sabor das coisas incompletas, deixa a sensação frustrante de que a tarefa não mais poderá ser retomada e de que, de fato, o tempo, impiedoso marcador da vida, não admite retornos.

Mesmo reprogramando as datas de nossa formatura, sabemos das dificuldades previstas e de como a vida nos conduz para caminhos, quase sempre, divergentes. Assim, aproveitamos este espaço para levar aos nossos formandos a certeza de que nunca haverá portas fechadas em seu Colégio, de que suas classes jamais se esvaziarão de suas queridas presenças, de que suas vitórias serão as nossas recompensas e de que eventuais derrotas não os encontrarão sozinhos.

Que Deus os acompanhe com a nossa gratidão de ter podido vê-los crescer e ter sido sua companhia num trecho desse lindo caminho!

Até sempre queridas alunas, queridos alunos!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br