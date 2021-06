Simulação da ONU, organizada pela FAAP, será em formato online

Evento é aberto a outros Colégios, com inscrições até 30 de junho

Nada de salas e auditórios lotados, com estudantes circulando por todo o campus. O ambiente agora é virtual. Com a pandemia de Covid-19, os organizadores do Fórum FAAP, simulação de organismos internacionais, tiveram que se adequar a essa nova realidade e realizar mais uma edição de maneira remota. Mas isso não tirou o brilho do evento, que reunirá de 3 a 7 de setembro centenas de estudantes do Ensino Médio do Estado de São Paulo.

Entre eles, estarão cinco alunos dos 2º e 3º anos do Colégio FAAP, que participam do Fórum pela primeira vez, cada um representando um país. Helena Maluf, João Felipe Sutter, Victória Danielides, Helena Junqueira Mendes e Maria Eduarda Rodrigues já começaram a se preparar, estudando a história da Angola, Nova Zelândia, Argentina, Senegal e México, respectivamente.

Além de entender o posicionamento do país, os estudantes também precisam conhecer muito bem os comitês que irão participar. No caso do Colégio FAAP, as reuniões da Organização Mundial do Comércio (OMC), da ONU Mulheres, de Desenvolvimento Sustentável e de Assentamentos Humanos.

“Essa é uma experiência incrível, que faz o jovem se apropriar das questões globais, entender o mundo em que vive, além de adquirir a capacidade de ouvir, olhar para culturas diferentes, desenvolver habilidades de conversação, de trabalhar em grupo, de negociar, entre outras competências”, explica o professor Fernando Gurgueira, que está coordenando o grupo de alunos.

A expectativa é grande entre os alunos e o fato de ser uma edição on-line não desestimulou os participantes. “É claro que fará falta o contato com os outros estudantes, mas a experiência em simular uma reunião da ONU será a mesma, pois a preparação é igual”, destaca Vitória. Sentimento compartilhado pela colega Helena: “Eu acredito que cada vez menos coisas serão realizadas presencialmente daqui pra frente e isso pode ampliar a participação de mais pessoas, inclusive de outros lugares”, acrescenta.

Ainda dá tempo de participar

Os colégios que tiverem interesse em participar do Fórum FAAP têm até o dia 30 de junho para fazer a inscrição pelo site do evento. Cada escola participa com um professor e um grupo de alunos que vão defender a política externa dos países em debates desenvolvidos em cada um dos comitês – que nesta edição serão 17. Há ainda o grupo de alunos que serão os jornalistas do evento, que abastecerão o blog do Fórum durante todo o período.

Além das reuniões que discutirão os principais temas da atualidade, os estudantes também contarão com atividades dinâmicas e descontraídas, que garantirão pontos às equipes, como quiz, show de talentos e feira cultural online.

A escola também poderá participar da arrecadação de alimentos que beneficiará pessoas atendidas por cinco entidades beneficentes. Quem mais conseguir doações será premiado no encerramento do Fórum, no dia 7 de setembro. As doações poderão ser entregues no colégio participante e a FAAP fará a retirada no local.

“O evento é bom, de forma geral, para quem vai seguir qualquer área. Mais do que a gente aprende nos estudos de preparação, para defender a posição do país que vamos representar, é interessante colocar em prática a argumentação, porque na vida a gente vai sempre ter que defender uma ideia, além do compartilhamento de conhecimentos que o Fórum proporciona”

Victória Danielides

“Eu sempre quis participar do Fórum, porque via em filmes e séries essas reuniões. Vai ser muito interessante ver pontos diferentes sobre os assuntos. Além disso, vamos aprender muito e descobrir coisas novas com as pesquisas que temos que fazer para participar do evento”

Helena Maluf

“Vai ser algo novo para todos da equipe, que vamos levar para a vida toda. Pesquisar todos os assuntos de forma aprofundada, entender como funciona cada país e cada reunião, será uma bagagem para discutir isso no futuro com mais clareza”

Maria Eduarda Rodrigues

