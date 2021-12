Responsabilidade social também se aprende na escola

Os Colégios FAAP de São Paulo e de Ribeirão Preto participaram de uma Gincana Beneficente organizada pelo FAAP Responsabilidade Social, com o objetivo de aproximar as unidades, retomar as atividades agregadoras e, acima de tudo, manter e incrementar ações de cunho social.

Para não comprometer o calendário escolar, já conturbado pela pandemia, as atividades esportivas e recreativas foram concentradas, mas mantiveram um surpreendente índice de adesão. O afastamento social se revelou, em toda a sua crueza, na alegria do reencontro de nossos alunos num espaço lúdico e “desinfetado” do universo digital, mais nocivo do que se supunha.

Num primeiro momento, no nosso Colégio de São Paulo, os alunos receberam as lideranças da Comunidade de Heliópolis – objetivo da campanha de arrecadação de alimentos e que foi uma das provas da gincana.

A apresentação da Comunidade de Heliópolis e suas características pelas lideranças da mesma revelou um universo paralelo contundente, mas muito real aos nossos alunos: perto de duzentos mil habitantes concentrados em uma área que se verticaliza com precariedade; ações comunitárias buscando minimizar a miséria endêmica agudizada pelas cruéis consequências da pandemia; as heroicas ações voluntárias e da própria comunidade para a conquista de condições minimamente humanas de vida foram parte do cenário apresentado.

Entremeada às competições, a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis atingiu, no seu pouco tempo de duração, perto de duas toneladas, prova inconteste de que a “mensagem” fora assimilada e o desafio incorporado. É necessário lembrar que, desde a criação do Colégio FAAP, anualmente, promovemos campanhas assistenciais com adesão maciça de nossos alunos e com completa consciência e sensibilidade de seus objetivos finais e que culminaram com ações concretas de visita e eventos em creches, asilos e outras entidades beneficentes.

Ao encerramento da Gincana, um grupo de alunos acompanhado pela nossa equipe levou as doações à Comunidade de Heliópolis numa visita que, para a maioria, representou a transposição consciente do limite antropológico entre a abundância e a carência.

Após nosso time descarregar a volumosa e pesada doação num gesto espontâneo de demonstração de entrega, fomos guiados para uma visita às instalações da administração comunitária e pudemos “pisar o solo comunitário”, passeando pela estreiteza agigantada de uma pobreza lutando pela dignidade.

Olhares atentos em meio ao silêncio de tristes surpresas que foi quebrado por uma frase lapidar e tradutora do sucesso da ação: “nos parecia uma grande ajuda, mas não é nada…”, quebrou o silêncio uma das meninas.

Foram ações permitidas pelo Colégio, ou seja, alavancadas por uma responsabilidade social latente que necessita, tão somente, de canais de expansão!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br