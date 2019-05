Responsabilidade Social: alunos do Colégio FAAP desenvolvem atividades em ONGs

Os alunos do Colégio FAAP tiveram uma semana intensa. Além de gincanas, show de talentos e campeonatos esportivos, os jovens estudantes dedicaram um tempo ao voluntariado, apoiados pelo Departamento de Responsabilidade Social da FAAP, responsável por realizar ações sociais com entidades beneficentes parceiras.

Como parte das atividades da 9ª Semana do Colégio, realizada entre 22 e 26 de abril, os alunos – divididos em quatro equipes –desenvolveram atividades em quatro entidades beneficentes: COTIC (Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança), Fundação Francisca Franco, ABCD Nossa Casa e Centro Dia Guadalupe.

A equipe Grená, que esteve no COTIC, reuniu livros infantis para uma tarde de leitura. Também fizeram atividades artísticas, cantaram e dançaram, alegrando o ambiente das crianças e adolescentes assistidos pela ONG.

A Fundação Francisca Franco foi o local escolhido pela equipe Azul. A missão do grupo foi fazer uma festa de aniversário para os aniversariantes do mês, com direito a comida, bebida, decoração, além de muita brincadeira.

Já a equipe Preta esteve na ABCD Nossa Casa. As crianças assistidas pela entidade participaram de uma gincana, com brincadeiras diversas que lembram a infância, como pega-pega, passa anel, entre outras. O grupo de alunos também aproveitou a data para entregar ovos de Páscoa, além de doar produtos de higiene e limpeza.

Por fim, a equipe Rosa visitou o Centro Dia Guadalupe, que é um local de convivência preparado especialmente para receber idosos durante o dia. O objetivo dos estudantes foi tirá-los de suas rotinas. Para tanto, promoveram bingo, café da tarde, e muita dança e música.