Para que os alunos façam escolhas maduras, Colégio FAAP desenvolve aulas especiais

Além do currículo escolar obrigatório, no Colégio FAAP os alunos contam com Projetos Especiais desenvolvidos em parceria com os professores da Faculdade. São programas de curta duração, como as aulas de Moda, realizadas entre setembro e outubro deste ano.

A aluna Giovanna Misiunas fez as aulas de Introdução à Moda, do professor Lorenzo Merlino, e também de Modelagem, com a professora Nilzeth Gusmão. “Adoro os projetos especiais que o Colégio promove”, disse a jovem. Para ela, são essenciais para ajudar os alunos a decidir que profissão seguir.

Luana Escamilla também compartilha da mesma opinião. Para ela, é uma forma dos alunos terem um “gostinho” de determinada profissão. “É importante também para quem ainda não sabe qual carreira escolher, como eu, porque é uma forma de experimentar as aulas e se identificar com algo”, acrescenta.

Luana é uma das alunas que aproveita bem essa oportunidade. Além das aulas de modelagem de moda, a estudante participou dos cursos de publicidade e de animação. “Mas a aula de modelagem foi a minha preferida. Os alunos puderam ver todo o processo de como se faz uma peça de roupa e como funciona a indústria. Na aula, eu pude desenhar, recortar e costurar qualquer peça de roupa que eu quisesse”, destaca.

A jovem lembra que tem interesse por essa área desde criança, quando fazia a mãe comprar revistas de moda para poder recortar as roupas e colar em um livrinho que possuía.

De acordo com o diretor do Colégio FAAP, professor Henrique Vailati Neto, o projeto, criado há 10 anos, dá uma dimensão concreta das diversas carreiras e ciências, para que o aluno consiga fazer escolhas amadurecidas. “O que é essencial para evitar que eles desistam no meio do curso”, finaliza.