Os limites insuspeitáveis da educação

De tanto ver aventureiros travestidos de educadores, acabamos por temer ousar e, por não saber diferenciar ousadia de aventura, corremos o grave risco de nos conformar com um mesmismo conservador e anacrônico. Num mundo que opera no nanosegundo das redes digitais, qualquer descompasso conduz a escola, mais do que à morte, a um desserviço educacional.

Repensar a sala de aula e seus corolários sem que se façam adaptações canhestras, sem que se vista de novo o muito antigo, não é tarefa simples nem pouco arriscada. Resistências das mais diversas origens ameaçam o educador e põem em risco ações responsáveis e plenamente comprometidas com a educação.

Quantos projetos sérios não foram anulados por oposições reacionárias? Da mesma forma, quantos embustes comerciais não criaram modismos vazios de seriedade?

Quando a equipe pedagógica do Colégio FAAP, apoiada pelo corpo docente, assumiu suspender uma semana de aula para criar a primeira Semana do Colégio alguns foram contra: perder uma semana de aulas e de conteúdos?

Hoje, 26/4, celebrando a Nona Semana do Colégio, assistimos, mais uma vez, a nossa escola sendo assumida pelos alunos e culminando numa ação social externa. Uma competição de integração e solidariedade da comunidade escolar onde a lição final é uma demonstração inequívoca do que jovens são capazes, quando têm a possibilidade de criar.

Se os nativos digitais são taxados de mais comodistas e irresponsáveis, a culpa maior, talvez, seja de nós, mais velhos, que não lhes damos suficiente crédito, que não lhes abrimos o espaço vital que extrapola os estreitos limites das salas de aula enquanto limite pedagógico.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Confira algumas fotos da Semana do Colégio 2019, que agitou o campus da FAAP com diversas atividades:

Fotos: Fernando Silveira e Aline Canassa / FAAP