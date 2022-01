O retorno da luz com mais intensidade e novas cores

Entre os eventos escolares que trazem um vasto leque de emoções, as formaturas, seguramente, se destacam: repetição enfadonha para os leigos, emoção de despedida para o educador, obrigação incômoda enquanto obrigação social, certeza do dever bem cumprido para as famílias e escola.

Evento imerso em emoção, a formatura dos alunos do Colégio FAAP ganhou, neste contexto de anormalidade, um muito especial significado que, só após um distanciamento temporal, pude avaliar com a isenção necessária. Comprimidos pelas mais estritas normas sanitárias, estávamos apreensivos quanto à adesão das famílias e ansiosos pelas reações do reencontro da comunidade escolar mais ampla.

Parece que a “lei da escassez de tempo” imperou com sua mais efetiva e poderosa presença. Cada minuto, cada palavra e cada gesto foram avaramente desfrutados e valorizados.

A coesão, a cordialidade e o carinho que sempre foram os traços genéticos de nosso Colégio se manifestaram com agudeza emocionante na mais plena demonstração de que educar é ação de dedicação, entrega, amor e consciência da importância de se crer, incondicionalmente, no educando.

Pode parecer cabotinismo senil de quem já assistiu e presidiu centenas de eventos similares, mas, nenhum, nas circunstâncias atuais, comprovando, cabalmente, que em contextos de agonia social, o pior e o melhor dos seres humanos se manifestam. A emoção e a gratidão com que os alunos comemoraram com gratidão o tempo escolar vivido compensou, largamente, o agônico esforço para educá-los, apesar de muitos e de tudo!

Envolvido em uma atmosfera de magia e emoção, o público, regularmente ansioso pelo “obrigado final”, aplaudiu sentado como se pudéssemos bisar algo que apenas, no melhor de nossas memórias se repetirá eternamente.

Assim, há que se agradecer a todos os envolvidos por conferir a uma rotina seu real significado, com luz e cores mais poderosas e marcantes!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

