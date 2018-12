O presente antecipado de natal: ótimos resultados nos vestibulares

Coerentes com nossa orientação às famílias de refletirem sobre o ano letivo que se encerra, a equipe pedagógica do Colégio FAAP, vencidos os Conselhos de Classe, lançados os fundamentos das mudanças planejadas para 2019, vem fazer sua análise de 2018.

Num balanço parcial, quase 90% de nossos formandos já lograram entrar nas faculdades que almejavam: restam, apenas, aquelas cujas provas ainda não aconteceram.

Nessa mesma linha de reflexão, os índices de recuperação dos alunos aumentaram e, portanto, as reprovações diminuíram, o que atesta a eficácia de nossos instrumentos de reforço de carências de base: só tendo ensino médio, recebemos alunos de várias origens, com carências distintas e que pedem uma individualização cuidadosa de tutoria pedagógica.

No entanto, nessa retrospectiva, o que mais nos alegrou foi a constatação de que, neste ano de 2018, o índice de conflitos e de ruídos de comunicação na comunidade escolar foi irrisório – dado que confirma uma cultura de cordialidade e de diálogo.

Assim, nosso natal chegou antes e foi pródigo em dádivas!

Mas, na educação, como em algumas outras áreas, a sensação constante do não cumprimento da totalidade do dever é um incômodo, pois, quando se fala em formar seres humanos, as incertezas do futuro que se mostram na complexidade deste presente sempre nos obrigam à duvida perene da paternidade: será que não esquecemos de nada na bagagem de nossos filhos para a viagem da vida?

Dúvida sagrada que ilumina e motiva o educador!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

