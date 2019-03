O museu do nosso Colégio

Entre os diferenciais únicos da FAAP enquanto um centro educacional, a existência em nosso campus do Museu de Arte Brasileira (MAB FAAP) nos proporciona o acesso a inestimável cabedal de riqueza cultural enquanto mais um fator de aprendizagem.

Afora um acervo artístico permanente que reúne expoentes das artes plásticas brasileira que integram exposições sistemáticas, o museu oferece mostras no melhor padrão internacional de qualidade, vistas por centenas de visitantes.

Fundado em 1961, o MAB-FAAP nos proporcionou exposições como A Arte no Egito no tempo dos faraós, A Herança dos Czares, Deuses Gregos, Napoleão e China: arte imperial, entre tantas outras. De forma gratuita, possibilitou que dezenas de escolas públicas e entidades filantrópicas, trazidas pela própria FAAP, tivessem acesso a acervos jamais apresentados no Brasil.

Com o mesmo enfoque educacional, o MAB FAAP oferece oficinas gratuitas para crianças, dentro da vocação filantrópica da Fundação Armando Alvares Penteado, que fez de seu museu um polo de excelência cultural a serviço da sociedade.

Neste momento, o MAB FAAP recebe a mostra São Francisco na Arte de Mestres Italianos, que conta parte da trajetória de um santo que, historicamente, foi objeto de enorme devoção, mas que também foi um dos mais emblemáticos seres humanos de sua época.

Assim, mais uma vez, sem sair do campus da FAAP, nossos alunos tiveram o privilégio de estudar num acervo europeu com guias equivalentes. Sob a direção da diretora Fernanda Celidonio, o MAB-FAAP dispõe de um grupo altamente capacitado de monitores que transformam a visitas em aulas de arte.

No aproveitamento desse privilégio, o Colégio FAAP faz do museu mais um nobre espaço de aprendizado. Sendo assim, aproveito o post para convidar as escolas coirmãs e a comunidade paulistana a marcarem suas visitas a mais esta exposição na FAAP.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br