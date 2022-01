O eternamente novo retornar

Os maiores desafios /incentivos mágicos da educação se baseiam no fato de que ela jamais se repete. O fluir constante das novas gerações obriga ao educador a perene renovação, sob o risco de ser atropelado pela história e perecer pelo anacronismo. A cada novo ano, uma lufada de ar oxigenado vem incentivar e animar para a luta mais essencial da vida.

Assim, no limiar dessa aurora de esperança, reunimos nossa equipe para os últimos retoques do reinício. Mesmo porque, retomando o que já muito dissemos, educar deve se basear no “princípio da bicicleta”. Se pararmos, cairemos uma queda que atinge a muitos de forma profunda e, muitas vezes, inexorável.

Retornar de um recesso quando inúmeras e sombrias variáveis nos ameaçam, será uma prova efetiva para a seriedade dos projetos pedagógicos. Qualquer arquitetura educacional que não se fundamentar em princípios sólidos que alicercem e orientem didáticas e conteúdos é, no mínimo, construção vazia, inconsequente e criminosa. O navegar casuístico e mercadológico de muitas “aventuras pedagogizantes” tem custado prejuízos inestimáveis, pois atingem o mais vital e precioso patrimônio de uma sociedade: vender descartáveis da moda em educação é crime de lesa humanidade.

O desabafo, acima, é produto de uma série de fatos que, tornando a educação uma mercadoria apenas lucrativa (jamais se pode minimizar a educação como honestos empreendimentos), deixam à margem uma educação que deve ser filha legítima de seu tempo, arrojada, mas sem aventuras e fantasias de vitrine!

Muito atenta ao inesperado e para ele planejada, nossa equipe traz à nossa comunidade escolar a garantia de que nossos princípios educacionais não serão abalados pela dinâmica muitas vezes cruel dos fatos e, muito menos, negociados ao sabor das variações do mercado.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

