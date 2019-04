O encontro de mundos diferentes: Colégio e a FAAP Social

Existem princípios educacionais que, jamais, podemos perder de vista. Um deles é o do enorme efeito pedagógico da experiência. Por mais que uma instituição trate em seu currículo de problemas sociais, da sensibilização para a diversidade e para a percepção de mundos diferentes aos de seus alunos, o contato direto e efetivo com diferentes realidades sociais é a mais eficaz e definitiva didática.

Desde o seu nascedouro, o Colégio FAAP teve o cuidado de despertar nos seus alunos uma postura crítica e autônoma ante a multiplicidade de realidades que escapam ao seu cotidiano e que compõem o mundo real.

Valendo-nos do caráter filantrópico da Fundação, pudemos fazer com que um “voluntariado incentivado”, assistido pelo FAAP Responsabilidade Social (departamento orientado para uma ampla ação social), levasse nossos alunos a um contato direto e pedagogicamente organizado com diversas entidades beneficentes que tem resultado em incríveis e positivas experiências.

Se, num primeiro momento, acontece um choque existencial na constatação de mundos tão diversos e adversos, num átimo assistimos os nossos jovens assumindo posturas proativas de completo envolvimento com os objetivos da organização: a maior preocupação é, sempre, afastar posturas paternalistas e buscar a própria essência do voluntariado, o envolvimento.

Um dos mais emocionantes depoimentos que tivemos de um de nossos jovens à saída de uma entidade que cuidava de crianças com paralisia cerebral: “a única coisa que não senti naquelas pessoas foi pena, senti algo muito forte, esperança!”

Assim é que, num evento que chamamos Semana do Colégio, cuja edição de 2019 ocorrerá de 22 a 26 de abril, além de provas esportivas, artísticas e culturais teremos a que envolve ações participativas em quatro entidades assistenciais, pois não basta saber da diversidade, há que se vivê-la!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

