O diálogo família e escola: caminho vital!

Professor Henrique Vailati Neto

Muito mais do que verbalizar princípios, educar é postura exemplar, pois concreta, isenta da ação fugaz e relativamente singela do falar…

Como um dos princípios pedagógicos do Colégio FAAP, o exemplo, como confirmação de nossa proposta, nos conduziu aos excelentes resultados que trinta e quatro anos de existência comprovam.

Grande parte desse sucesso se deve ao atento, constante e aberto diálogo com nossa comunidade e, em especial, com as famílias de nossos alunos: criar uma cultura dialógica no processo educacional é a espinha dorsal do desempenho pedagógico, é a pedra angular sobre a qual se erigirá a eficácia do aprendizado.

E por que retornamos a esse tema tão necessário quanto óbvio?

Quando se vive uma pandemia das proporções desta, quando se constata fatores que vão, desde a inépcia das autoridades à completa ignorância dos rumos da infecção, o retorno presencial à escola demanda a potencialização plena da interação entre as instituições que compõem a educação.

Há que se monitorar o cotidiano de cada aluno, há que se cuidar de cada sintoma, há que se ter conhecimento dos lugares frequentados, há que se ter conhecimento de tudo que contextualiza a vida do estudante: cada informação, cada ato de vigilância pode implicar em solução de continuidade da retomada da normalidade e, acima de tudo, de vidas.

Se na rede particular de ensino o desafio é gigantesco, mesmo considerando as condições materiais e humanas disponíveis, naqueles níveis mais carentes o caminhar à beira de um abismo mais profundo e fatal é iminente!

Professor Henrique é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e uatro netos.