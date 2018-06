O consórcio com a universidade e a inovação pedagógica

Nascido em berço universitário, o Colégio FAAP desfruta da condição ímpar de poder contar, em seu currículo, com conteúdos ministrados por professores das faculdades da instituição.

Tal simbiose permite tanto o ingresso antecipado na vida acadêmica, quanto um direcionamento profissional mais seguro, bem como experiências didático-pedagógicas inovadoras, sobretudo, no que chamamos de Projetos Especiais: programas feitos pelas nossas faculdades, plasmados para o Colégio, que se abram num leque de mais de uma dezena de temas dinâmicos em todas as áreas do conhecimento.

Falamos, a seguir, de alguns desses projetos que revelam bem o seu caráter inovador, bem como a maleabilidade e a disponibilidade pedagógica dos professores envolvidos, a saber:

– Victor Dias Grimberg, da Faculdade de Relações Internacionais e Economia, é professor das disciplinas Plano de Negócios, Debate e Simulação nas Relações Internacionais, Clube de Debate, Modelagem e Simulação, além de Estudos Regionais: África e Oriente Médio.

– Rafael Ramalho, da Faculdade de Engenharia, é professor das disciplinas Resistências dos Materiais, Topografia, Tecnologia Computacional Aplicada à Engenharia Civil, Pensamento Lógico e Científico.

– Karina Bousso, da Faculdade de Comunicação e Marketing, é professora de Epistemologia, Comunicação e Hipermídia e Teoria e Metodologia de Planejamento em Relações Públicas.

A excelência dos currículos dos professores supracitados demonstra, sobejamente, o profundo empenho pedagógico dos mesmos no esforço de trazer a alunos do ensino médio conteúdos pioneiros.

Uma sinopse do Projeto de Jogos de Tabuleiros Modernos dá uma ideia da amplitude desta proposta. Ele consiste, principalmente, em três eixos: a base conceitual sobre o funcionamento das mecânicas; storytelling e estratégias por trás desses jogos; a aprendizagem prática, por meio de aulas de jogos assistidas; e a articulação de conhecimento e prática para desenvolvimento do protótipo de um jogo de criação de cada um dos grupos. O projeto articula diversas metodologias de ensino-aprendizagem visando engajar o aluno, trabalhar as inteligências múltiplas e a criatividade.

Essa busca pela construção do conhecimento inovador, marca dos Projetos Pedagógicos do Colégio FAAP, só é possível graças à dedicação e competência dos professores de nossas faculdades, a quem deixamos, aqui, nosso preito de gratidão.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br