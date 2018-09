Nós temos um museu, seja bem-vindo!

Uma página negra em nossa história recente recuperou a importância cultural dos museus: nós, de uma geração pré-digital, tínhamos como prêmio visitar museus ciceroneados pelos nossos pais que, de acordo com suas luzes, nos apresentavam, orgulhosos, um pouco de nossa história ou de arte.

Com a tragédia que se abateu sobre o nosso Museu Nacional, aspectos de nossas omissões educacionais vieram à tona, tais como a relativa pouca importância que damos às instituições culturais no cotidiano escolar. Justificados pelo acesso fácil ao universo digital, reduzimos as visitas presenciais aos museus e exposições sem nos darmos conta da enorme significação da saída do aluno do espaço escolar e do impacto benéfico do contato direto com a concretude dos acervos culturais.

Nada se compara à experiência de se estar, face a face, com a Monalisa, mesmo sendo uma das imagens mais vistas pela humanidade.

Nós da FAAP temos o privilégio de possuirmos o Museu de Arte Brasileira (MAB) e de podermos, a cada nova exposição, transferir para ele nossas aulas de arte ou História.

Iniciado com a coleção do conde Armando Alvares Penteado, o MAB conta com um acervo de esculturas, gravuras, pinturas e desenhos num total de quase quatro mil obras de arte de artistas do porte de Guignard, Portinari, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho, Anita Malfati, Cícero Dias, Ismael Nery, Clovis Graciano e muitos outros que marcaram pontos vitais da arte brasileira.

Nosso MAB, principal escola de iniciação para os nossos alunos, que o frequentam sistematicamente, guiados pelos nossos professores, possui um quadro de educadores que monitoram seus visitantes fazendo das visitas aulas de arte e de História.

É, pois, com muito orgulho que podemos, em nome da Fundação Armando Alvares Penteado, dizer que temos um Museu e que todos são muito bem-vindos a ele.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br