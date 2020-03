Lições do Mestre Corona Vírus – II

Como dissemos em nosso último texto, aprender com a experiência, mesmo que alheia, não é tarefa fácil, pois a memória atenuada pela distância da dor faz com que passemos a crer numa realidade fantasiada. Desde o início da crise em nosso país, assusta e choca o descaso social de pessoas que se aglomeram e que, contrariando tudo o que as autoridades sanitárias propagam à exaustão, fazem questão da desobediência como declaração de crença em milagres.

Feito o desabafo do educador que não pode aceitar o descaminho protagonizado pelos mais velhos, enquanto um grupo de risco social, voltemos a falar de educação como única arma eficaz para todos os grandes problemas.

Nesta altura do ano letivo, antecipação das férias, ou simples recesso, implica em algumas atitudes de “prevenção pedagógica”. Quando brincamos que, no Brasil, o ano se inicia com o fim do carnaval, apenas constatamos que esse é o período em que conseguimos entrar em “ritmo de produção”. Assim, estamos interrompendo bem mais do que as aulas, estaremos comprometendo um potencial de concentração que deveria estar frutificando no processo de aprendizagem.

Essa é a razão pela qual o Colégio FAAP, valendo-se de sua rica e eficaz estrutura tecnológica, estará, à distância, buscando manter ativos os canais de aprendizagem: operando uma nova e mais moderna plataforma virtual de aprendizagem, os nossos professores, após um prolongado treinamento no recesso de janeiro, reúnem condições de manter o processo pedagógico a partir de novas estratégia didáticas.

Nesse sentido, convocamos as nossas famílias a não deixarem que um indevido espírito de férias comprometa o ano letivo. A quebra do ritmo de estudos demanda o dobro do tempo da parada para ser superada. Perder um ano de estudos é uma reprovação assumida, camuflada e insuperável.

Façamos com que o recesso seja um período profícuo, inovador e, sobretudo, de experiência de superação e cidadania!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br