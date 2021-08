Frequentar e coçar é só começar…

Pedindo, de início, escusas pelo título canhestro, o justifico pela enorme alegria de ver nossos alunos presentes enfeitando e musicando o vazio silencioso de nossos espaços.

Com a melhoria das condições sanitárias, recebemos a grata notícia da possibilidade do retorno de um número maior de alunos ao regime presencial e, com ela, o indispensável aumento das medidas de controle e reeducação. Na alegria do reencontro, no deslumbramento pela recuperação dos espaços (deslumbrantes no caso da FAAP), se amplificam os cuidados, uma vez que os ares da liberdade (extremamente oxigenados), embotam a prudência.

Assim, ficou evidente que, mesmo com todas as campanhas de esclarecimento e prevenção, sempre existem lacunas que, ao educador, obrigam preencher e prevenir. Perscrutar eventuais falhas na segurança sanitária (elas sempre nos surpreenderão) e vigiar o cumprimento do óbvio (por ser óbvio ele é olvidado) são funções que cabem ao todo da equipe pedagógica.

Se tais atitudes não forem estabelecidas como rotinas constantemente atualizadas, incorreremos nos riscos de muitos países que, por omissão ou incúria, mostram retrocessos no enfrentamento da pandemia, voltando a pagar tal tributo com vidas.

Sempre tivemos como inevitável e muito desejável o retorno presencial às aulas. No entanto, permanecia a dúvida quanto ao percentual de presença que teríamos. Ficou evidente que a comunicação virtual, mesmo nas redes sociais, com todo o vasto espectro de recursos tecnológicos, fica distante de suprir carências sociais e espaços de convivência, o que torna o retorno à concretude escolar uma compulsão.

Cumpre reconstruir em sua plenitude os vínculos sociais, a disciplina dos hábitos escolares necessários ao retorno e, sobretudo, o acima mencionado alerta sanitário pleno. Nosso mantra cotidiano!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

